Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are in vedere boicotarea unei reuniuni a ministrilor de externe la Budapesta dupa mania suscitata de vizita premierului ungar Viktor Orban la presedintele rus Vladimir Putin, au declarat luni o serie de diplomati. Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, intentioneaza sa impiedice…

- In timpul discuțiilor cu președintele Vladimir Zelenski de la Kiev, premierul ungar Viktor Orban a promovat ideea unui armistițiu urgent, care este inclus in toate „planurile de pace” proruse, dar nu a insistat asupra lui, relateaza Ukrainska Pravda.In declaratiile de presa facute dupa discutiile bilaterale…

- Guvernele Uniunii Europene au convenit sa utilizeze 1,4 miliarde de euro (1,50 miliarde de dolari) din profiturile provenite din activele rusești inghețate pentru arme și alte ajutoare destinate Ucrainei, ceea ce a determinat Ungaria sa iși acuze colegii membri ai UE de incalcarea “nerușinata” a regulilor…

- Guvernul slovac condus de premierul Robert Fico a formulat o plangere penala impotriva fostului ministru al Apararii, Jaroslav Nad, pentru donarea catre Ucraina a singurului sistem de aparare antiaeriana si a intregii flote de avioane MiG-29 de care dispunea Slovacia, transmite vineri Reuters, preluata…

- UPDATE Ungaria nu va participa la viitoarele eforturi ale NATO de a-si consolida ajutorul pentru Ucraina, dar nici nu se va opune ca ceilalti parteneri din Alianta sa faca acest lucru, a anuntat miercuri, la Budapesta, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in urma unei discutii cu prim-ministrul…

- NATO a propus sa se aloce Kievului cate 40 de miliarde de euro pe an, acest lucru contravine regulilor Alianței, intrucat Ucraina nu fac parte din aceasta organizație, a declarat ministrul de externe și pentru relații de comerț exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. "Conducerea NATO lucreaza la angajamentele…

- Prin realizarea coridoarelor de solidaritate, UE a investit in infrastructuri de transport in Romania, Ungaria, Slovacia, Polonia, Ucraina si Republica Moldova, ancorand cele doua tari care au inceput negocierile de aderare la UE in piata unica si in spatiul de transport al UE, a declarat, miercuri,…

- Ungaria va fi nevoita sa-si creasca cheltuielile militare si in anul urmator daca razboiul din Ucraina se prelungeste, ceea ce presupune reducerea fondurilor in alte sectoare, a declarat vineri, la postul public de radio, premierul Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Razboiul la scara…