Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de persoane au fost ucise și alte 50 sunt ranite dupa ce Rusia a bombardat Ucraina cu rachete in plina zi, luni dimineața, a anunțat Ministerul de Interne al țarii. Potrivit ministerului, cel puțin 25 de persoane sunt ranite la Kiev, in plus fața de cele șapte persoane ucise acolo. Forțele…

- In dimineața zilei de 6 iulie, forțele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, in proximitatea graniței cu Romania din județul Tulcea. Traiectoria dronelor a determinat Ministerul Apararii Naționale (MApN) sa puna in alerta Serviciul de Poliție Aeriana. In urma detectarii…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri ca zece civili au fost eliberați ca parte a unui schimb de deținuți, dupa mai mulți ani de captivitate in Rusia și Belarus. „Am reușit sa aducem inapoi inca zece dintre oamenii noștri din captivitatea rusa, in ciuda tuturor dificultaților”, a scris Zelenski…

- Rusia a atacat Kievul, capitala Ucrainei, cu rachete Kh-101/Kh-555/Kh-55, rachete balistice și drone, insa forțele de aparare aeriana au interceptat toate țintele, relateaza ukrinform.net. „Inamicul a lansat un alt atac cu rachete asupra capitalei! Atacul a fost combinat, cu diferite tipuri de arme…

- Forțele ucrainene au lovit pentru prima data un avion de lupta rusesc Sukhoi Su-57 de ultima generație. Avionul se afla intr-o baza aeriana din interiorul Rusiei, a anunțat duminica agenția de informații GUR de la Kiev. Pentru a confirma lovitura, ucrainenii au prezentat imagini din satelit. Mesajul…

- Armata ucraineana descrie situația de pe front ca fiind „tensionata, dar sub control”, intr-un raport transmis duminica seara. La randul lui, președintele Volodimir Zelenski a precizat ca forțele ucrainene și-au intarit pozițiile in Harkov. Luni dimineața, Ucraina a anunțat ca a doborat 29 de drone…

- Analiștii DeepState relateaza ca rușii au avansat in apropierea așezarilor Verbove, in Krasnohorivka, Netailove, la vest de Semenivka și la est de Novopokrovka și au ocupat satele Morokhovets, Oliinykove și Zelene din regiunea Harkov. De asemenea, potrivit unui analist militar consultat de ziarul german…

- Forțele ucrainene au doborat sambata un avion cu reacție Suhoi Su-25 rusesc deasupra regiunii Donețk, a afirmat președintele Volodimir Zelenski, in discursul sau. In discursul sau video de sambata seara adresat poporului ucrainean, Zelenski a laudat brigada mecanizata separata 110 „pentru ca astazi…