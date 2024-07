Președintele Volodimir Zelenski a cerut, in fața liderilor europeni reuniți in Oxfordshire, trei lucruri: unitate pe continent, imbunatațiri in ce privește apararea aeriana a Ucrainei și diplomație. „Am menținut unitatea in Europa și faptul ca acționam impreuna inseamna ca Putin și-a ratat țintele principale – nu a reușit sa creeze diviziune in Europa”, a spus […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 825. Zelenski face apel la unitate, aparare aeriana și diplomație, in fața liderilor europeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .