Război în Ucraina, ziua 825. Zelenski este așteptat, astăzi, la Bruxelles - LIVE TEXT Liderul ucrainean, care cere in prezent Occidentului sa-si sporeasca ajutorul militar pentru a face fata razboiului cu Rusia, urmeaza sa se intalneasca apoi cu regele Philippe al Belgiei, a transmis Palatul Regal.Deplasarea de cateva ore se va incheia la pranz pe aeroportul militar Melsbroek, langa Bruxelles, unde Belgia este asteptata sa-si reafirme angajamentul de a furniza Kievului avioane de lupta F-16, "daca este posibil pana la sfarsitul anului".Intr-o prima faza, Ministerul Apararii belgian va ajuta la instruirea pilotilor si tehnicienilor ucraineni pentru utilizarea acestor aeronave. Volodimir… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

