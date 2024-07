Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina vor face miercuri schimb de 90 de prizonieri de razboi, in cadrul unui acord facilitat de Emiratele Arabe Unite, a relatat Bloomberg, citand o persoana familiarizata cu aceasta chestiune.

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri ca zece civili au fost eliberați ca parte a unui schimb de deținuți, dupa mai mulți ani de captivitate in Rusia și Belarus. „Am reușit sa aducem inapoi inca zece dintre oamenii noștri din captivitatea rusa, in ciuda tuturor dificultaților”, a scris Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”, informeaza AFP. „Este foarte important pentru…

- Ministerul rus al Apararii a declarat marți ca procesul de negociere a dus la returnarea a 90 de militari ruși de pe teritoriul controlat de Kiev, care erau in pericol de moarte in captivitate. "In schimb, au fost predați 90 de prizonieri de razboi ai FAU", a declarat ministerul intr-o declarație. "In…

- Invazia Rusiei in Ucraina a cauzat in mod direct sau a deschis calea pentru emiterea a 175 de milioane de tone de dioxid de carbon (CO2) in atmosfera, se arata intr-un raport elaborat de Ministerul ucrainean al Mediului și cercetatori in domeniul climei din Ucraina, citat de Reuters. Raportul, publicat…

- Ucraina si Rusia au anuntat vineri primul lor schimb de prizonieri de razboi in aproape patru luni, 150 de persoane fiind eliberate dupa negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca 75 de prizonieri ucraineni s-au intors din Rusia.…

