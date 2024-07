O armata de roboți este construita in Ucraina pentru a lupta cu rușii, anunța surse guvernamentale ucrainene. Este vorba despre roboți cu diferite utilizari, construiți de sute de mici companii din Ucraina. Acestea folosesc inclusiv componente de la dronele prabușite. Ingineri din sute de laboratoare, aflate in locuri secrete din Ucraina, construiesc o armata de […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 822. O armata de roboți este construita in laboratoare secrete din Ucraina pentru a lupta cu rușii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .