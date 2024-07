Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de persoane au fost ucise și alte 50 sunt ranite dupa ce Rusia a bombardat Ucraina cu rachete in plina zi, luni dimineața, a anunțat Ministerul de Interne al țarii. Potrivit ministerului, cel puțin 25 de persoane sunt ranite la Kiev, in plus fața de cele șapte persoane ucise acolo. Forțele…

- Rușii au lovit vineri noaptea o instalație infrastructura energetica critica din regiunea Liov. Rusia a lansat rachete de croaziera și drone Shahed in Ucraina. „Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei instalații critice de infrastructura energetica din regiunea Lviv. Un incendiu a izbucnit.…

- Ucrainenii susțin ca se dau lupte grele in jurul orașului Ceasiv Iar aflat pe prima linie a frontului. Localitatea din estul Ucrainei este atacata din luna februarie, dar in ultima perioada atacurile rusești s-au intensificat, mai spun ucrainenii. Ceasiv Iar se afla la vest de Bakhmut și a ajuns in…

- Ucrainenii saluta decizia SUA de a le permite sa foloseasca anumite arme occidentale impotriva unor tinte inamice pe teritoriul Rusiei, dar spera ca vor fi ridicate mai multe restrictii in acest sens pentru a evita un numar si mai mare de victime si de oportunitati pierdute in incercarea de a opri agresiunea…

- Un bloc cu apartamente din orașul ucrainean Harkov a fost lovit de rachete rusești. Primul atac a avut loc pe parcursul nopții, iar al doilea s-a produs cand echipele de intervenție se aflau la fața locului. Cel puțin patru persoane au murit. Ucrainenii susțin ca cel puțin patru persoane au murit dupa…

- Naționala de fotbal a Romaniei se pregatește pentru meciurile de la turneul final al Campionatului European de fotbal, competiție gazduita de Germania in perioada 14 iunie – 14 iulie. „Tricolorii” fac parte din grupa E la Euro 2024, alaturi de Belgia, Ucraina și Slovacia. Ucrainenii s-au calificat in…

- Rusia a lovit duminica o stațiune aglomerata de la marginea celui de-al doilea oraș ca marime din Ucraina, harkov, și a atacat, de asemenea, satele din regiunea inconjuratoare, omorand cel puțin 11 persoane și ranind multe altele, scrie Reuters. Atacurile cu rachete au fost cele mai recente ale Rusiei…

- Un hotel din orașul ucrainean Nikolaev a fost lovit de o drona lansata de ruși. Cladirea a fost distrusa. Rușii susțin ca hotelul este folosit de mercenari. In urma atacului a izbucnit un incendiu. Guvernatorul ucrainean al regiunii susține ca nu sunt victime, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat orașul…