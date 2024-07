Aproximativ 20 de persoane au fost ucise și alte 50 sunt ranite dupa ce Rusia a bombardat Ucraina cu rachete in plina zi, luni dimineața, a anunțat Ministerul de Interne al țarii. Potrivit ministerului, cel puțin 25 de persoane sunt ranite la Kiev, in plus fața de cele șapte persoane ucise acolo. Forțele ruse au […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 815. Atacuri rusești soldate cu 20 de morți și 50 de raniți. A fost lovit inclusiv un spital de copii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .