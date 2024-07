Stiri pe aceeasi tema

- Intre 462.000 și 728.000 de soldați ruși au fost uciși, raniți sau capturați pana la jumatatea lunii iunie, a scris The Economist, care citeaza documente ale Departamentul american al Apararii, informeaza The Kyiv Independent.Potrivit The Economist, pentru fiecare rus ucis in razboi, exista aproximativ…

- O racheta lansata de ruși a lovit orașul ucrainean Odesa. Autoritațile locale au anunțat ca nu au fost inregistrate victime. Racheta a avariat infrastructura economica. Un atac rusesc cu racheta asupra orașului Odesa, din sudul Ucrainei, a lovit infrastructura civila miercuri, a anunțat guvernatorul…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a fost convocata pentru ziua de joi. Vor fi discutate probleme de securitate, participanții urmand sa vorbeasca și despre sistemul de rachete PATRIOT al Romaniei dorit de Ucraina. „Problema este de actualitate”, a spus presedintele Romaniei, Klaus…

- Armata rusa s-a confruntat cu un nou record de victime in luna mai, in contextul razboiului din Ucraina. Vineri, Ministerul britanic al Apararii a publicat cea mai recenta actualizare a informațiilor privind razboiul, menționand ca Rusia a atins o borna sumbra in ceea ce privește numarul de victime.

- Patru ofițeri care executau un mandat de arestare pentru un infractor cautat pentru deținerea unei armea de foc au fost uciși, iar alți patru au fost raniți, intr-un schimb de focuri intr-o casa din Carolina de Nord, a anunțat poliția, citata de Associated Press.Unii dintre polițiștii veniți pentru…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca loviturile sale aeriene au ucis marți trei luptatori Hezbollah, inclusiv doi comandanți, in sudul Libanului. Muhammad Hussein Shahouri, comandantul unitații de rachete a Regiunii de Vest a Forțelor Radwan, a fost ucis intr-o lovitura aeriana in Kfar Dounine,…