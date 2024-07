Festivalul de la Bulci revine. Ce artiști sunt așteptați

Festivalul de la Bulci revine anul acesta cu cea de-a XVI-a ediție a îndrăgitului eveniment. Pe scena construită pe pajiștea de lângă Castelul Mocioni, din... The post Festivalul de la Bulci revine. Ce artiști sunt așteptați appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad… [citeste mai departe]