Stiri pe aceeasi tema

- Toate dronele, la pamant - Rusia a lansat in cursul nopții zece drone Shahed-131/136. Toate au fost doborate in regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. O drona interceptata de apararea aeriana a avariat trei case și doua mașini in districtul Dnipro și a provocat…

- Șapte rachete și mai multe drone au fost doborate de ucraineni in timpul nopții de joi spre vineri. Acestea au fost lansate de ruși și au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei. Armata ucraineana a anunțat ca a doborat șapte rachete rusești in șapte regiuni diferite ale Ucrainei, potrivit Sky News. Alte…

- Forțele ucrainene au lovit pentru prima data un avion de lupta rusesc Sukhoi Su-57 de ultima generație. Avionul se afla intr-o baza aeriana din interiorul Rusiei, a anunțat duminica agenția de informații GUR de la Kiev. Pentru a confirma lovitura, ucrainenii au prezentat imagini din satelit. Mesajul…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus șapte rachete și 32 de drone lansate de Rusia in timpul nopții de miercuri spre joi, a declarat comandantul forțelor aeriene ucrainene, citat de Reuters. Oficialul a spus pe Telegram ca Rusia a lansat in total 51 de rachete și drone. Comandantul a…

- Rusia a lansat 29 de drone kamikaze Shahed in mai multe regiuni din Ucraina, noaptea trecuta. Forțele Aeriene ucrainene au anunțat ca toate aparatele au fost doborate, relateaza Kyiv Independent. Duminica, cel putin cinci persoane au fost ucise si 16 ranite, intr-o zona de recreere din afara orasului…

- Rusia a lansat in cursul nopții un amplu atac aerian cu rachete de diferite tipuri și drone Shahed asupra mai multor regiuni ucrainene. Apararea aeriana a distrus 57 din cele 82 de rachete și drone lansate de Rusia, a anunțat pe Telegram comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk. 39 din…

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, au declarat miercuri oficiali ai forțelor aeriene și administrative ucrainene, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete aeriene ghidate, scrie Reuters. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Mykola Oleshchuk, a…

- Unitațile ucrainene de aparare aeriana au distrus toate cele 20 de drone de tip Shahed pe care Rusia le-a lansat in timpul nopții, spun Forțele Aeriene din Ucraina. Dronele au fost lansate din orașul portuar rusesc Primorsko-Akhtarsk, situat pe coasta Marii Azov, și de la Capul Chauda, in Crimeea ocupata.…