- Autoritațile din Rusia au anuntat marti ca armata a inceput cea de-a doua etapa a exercitiilor cu arme nucleare tactice. Exercițiile se desfașoara impreuna cu trupele din Belarus. Rușii susțin ca exercițiile au rolul de a pregati armata pentru apararea țarii. Rusia spune ca SUA și aliații sai europeni…

- Rusia a lovit duminica o stațiune aglomerata de la marginea celui de-al doilea oraș ca marime din Ucraina, harkov, și a atacat, de asemenea, satele din regiunea inconjuratoare, omorand cel puțin 11 persoane și ranind multe altele, scrie Reuters. Atacurile cu rachete au fost cele mai recente ale Rusiei…

- Rusia a lovit din nou Ucraina sambata seara cu atacuri masive cu drone, transmite dpa. Potrivit fortelor aeriene ucrainene, zonele afectate au inclus Kievul, regiunea Vinita din sud-vestul capitalei, regiunea de frontiera din nord-estul Ucrainei Sumi, regiunea centrala Cerkasi, orasul Nikolaiev din…

- Rușii au atacat din nou peste noapte localitațile ucrainene. Cel puțin opt oameni au murit, in urma atacurilor, inclusiv doi copii de 6 și 8 ani. 29 de oameni au fost raniți, potrivit primelor rapoarte. O racheta a distrus o cladire din centrul orașului Dnipro.

- Cel puțin patru oameni au murit in urma unui atac rusesc asupra unui oraș din nordul Ucrainei. Autoritațile locale spun ca sunt și mai multe persoane ranite. De asemenea, pagubele sunt importante, anunța ucrainenii. Atacul a vizat infrastructura civila, a transmis primarul orașului Chernihiv. Informația…

- Autoritațile ucrainene au raportat joi dimineața explozii in regiunile de nord-est, sud și vest ale țarii, in timpul unui nou val de lovituri cu rachete rusești. Explozii au fost auzite in orașul ucrainean Harkov, a declarat primarul acestuia, Ihor Terejov, pe Telegram, precum și in regiunea Zaporojie,…

- Forțele ruse au lansat, joi dimineața, un atac aerian masiv asupra regiunilor Harkov și Kiev. Autoritațile locale ucrainene au transmis ca in Harkov au fost vizate cel puțin zece obiective de infrastructura critica. De asemenea, regiunea Kiev a fost supusa, timp de cinci ore, unui atac cu rachete și…

- O drona a lovit un reactor nuclear de la centrala Zaporojia, a anunțat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA). Nivelul de radiații este normal. Cea mai mare centrala nucleara din Europa este ocupata de ruși de la inceputul razboiului din Ucraina. Rafael Mariano Grossi, directorul…