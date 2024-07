Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti, la Berlin, ca se asteapta ca refugiatii ucraineni sa se intoarca in tara, dar numai dupa ce razboiul s-a incheiat, relateaza dpa. Nu are sens sa incerci sa-i motivezi pe ucraineni cu sloganuri sau campanii sa se intoarca acum in tara, a mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a indemnat, in cadrul vizitei in Spania, pe liderii occidentali sa exercite presiuni asupra Rusiei pentru a face pace folosind „toate mijloacele” necesare. Parisul și Kievul au semnat luni, 27 mai, un acord privind mobilizarea de instructori militari francezi…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cere tarilor occidentale sa-i trimita sisteme aeriene pentru ca Rusia strange noi forte la granita. Acesta spune ca la doar 90 de kilometri de Harkov, regiune care s-a aflat in centrul atacurilor rusesti din ultima vreme, rusii pregatesc o noua ofensiva. Presedintele…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, și-a amanat calatoriile in strainatate dupa ce infanteria rusa a intrat in orașul de frontiera Vovchansk, din regiunea ucraineana Harkov. „Situația este extrem de dificila”, a declarat un oficial al poliției din orașul ucrainean atacat de ruși. Președintele ucrainean,…

- Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit marți ca a discutat cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, despre sistemul Patriot care ar putea fi trimis in Ucraina. „Am vorbit cu președintele Romaniei, decizia va fi luata in CSAT”, a spus premierul. Declarația a fost facuta la finalul ședinței de Guvern care…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, in timpul unei intalniri de la Moscova cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, ca Moscova incearca sa rezolve conflictele pe cale pașnica și a calificat drept „un spectacol ciudat” conferința de pace pentru Ucraina din Elveția, unde Rusia nu va fi prezenta,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in declaratii difuzate sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu mijloace cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters. Cel mai dur avertisment de pana acum…