- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou mai multe arme cu raza lunga de actiune si aparare aeriana din partea Occidentului, dupa ce un atac rusesc cu rachete a ucis sapte persoane, inclusiv doi copii, in regiunea Zaporojie.

- B1.ro Președintele rus Vladimir Putin a amenințat miercuri, 5 iunie, ca va livra arme țarilor terțe care sa loveasca interesele Occidentului, daca acesta va autoriza Ucraina sa loveasca Rusia cu rachete cu raza de lunga acțiune, scrie Agerpres. Vladimir Putin a anunțat ca daca rachete cu raza lunga…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat joi un dublu atac rusesc cu 15 rachete asupra localitatii Liubotin si a orasului Harkov, in urma caruia, potrivit primelor informatii, au fost ucise cel putin sase persoane, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro. “Teroristii rusi au profitat de faptul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelennski a mers joi in regiunea Harkov, unde armata rusa a lansat o noua ofensiva in urma cu o saptamana, transmite Reuters. Rusia a lansat o noua ofensiva cu un numar de 30.000 de soldați pe 10 mai, vizand regiunea nord-estica Harkov, care este situata in apropierea…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (n.r. – aflata din 2014 sub ocupatie rusa), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus, informeaza…

- Zeci de persoane au murit sau au fost ranite in urma unui atac rusesc asupra regiunii Dnipropetrovsk. Printre victime sunt mai mulți muncitori de la calea ferata. De asemenea, dronele și rachetele au lovit mai multe cladiri in care se aflau apartamente și magazine, susțin ucrainenii. Atacul a avut loc…