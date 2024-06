Ucraina a informat joi ca a respins un atac intreprins de un grup de sabotaj si de recunoastere (DRG) intr-o a treia zona de frontiera in regiunea Harkov (nord-est), unde fortele ruse actioneaza intens in alte doua sectoare distincte, potrivit EFE. Potrivit canalului Telegram ucrainean DeepState, luptele ar continua in sectorul Sotnitki Kazaciok, localitatea in […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 804. Rusia lanseaza un atac asupra unei a treia zone de frontiera in regiunea Harkov a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .