Stiri pe aceeasi tema

- B1.ro Ministrii de externe din Uniunea Europeana (UE) reuniti la Luxemburg au aprobat un ajutor militar de 1,4 miliarde de euro pentru Ucraina. Pachetul va fi finantat pentru prima data din veniturile provenite din activele inghetate ale Bancii Centrale a Rusiei, a anuntat luni seful diplomatiei UE,…

- Ministrii europeni de externe au adoptat luni un nou pachet de sanctiuni, cel de-al 14-lea, la adresa Rusiei pentru razboiul inceput in Ucraina. La reuniunea de astazi de la Luxemburg, ultima sub presedintia belgiana a Uniunii, cei 27 de sefi ai diplomatiilor vor pune la punct si ultimele detalii ale…

- Ministrii de externe ai UE au aprobat un ajutor militar de 1,4 miliarde de euro (1,5 miliarde de dolari) pentru Ucraina, pachetul urmand sa fie finantat pentru prima data din veniturile provenite din activele inghetate ale Bancii Centrale a Rusiei, au dec

- Ministrii de externe ai UE au aprobat un ajutor militar de 1,4 miliarde de euro (1,5 miliarde de dolari) pentru Ucraina, pachetul urmand sa fie finantat pentru prima data din veniturile provenite din activele inghetate ale Bancii Centrale a Rusiei, au declarat luni diplomati pentru DPA.

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat un ajutor militar de 1,4 miliarde de euro pentru Ucraina, pachetul urmand sa fie finantat pentru prima data din veniturile provenite din activele inghetate ale Bancii Centrale a Rusiei.

- Miniștrii de externe din opt țari UE au cerut restricții privind circulația diplomaților ruși in țarile europene, ca parte a urmatorului pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. Informația a fost relatata de ziarul Politico in referire la o scrisoare trimisa Inaltului Reprezentant al UE pentru afaceri…

- Uniunea Europeana a aprobat utilizarea veniturilor din activele inghețate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru a ajuta Ucraina, datorita careia Kievul va primi 3 miliarde de euro doar in 2024. Ministrul ceh de externe Jan Lipavsky a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare X, menționind ca 90% din…

- Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de invazie a Rusiei avanseaza si Kievul duce lipsa de provizii militare, transmite…