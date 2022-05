Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Ambasada Romaniei la Kiev și-a reluat sambata activitatea, a anunțat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Ma bucur sa anunț ca incepand de astazi Ambasada Romaniei la Kiev și-a reluat activitatea”, a scris sambata pe Twitter Bogdan Aurescu. Acesta suține ca Romania este pe deplin alaturi…

- UPDATE 2 Faptul ca nu a reușit sa impuna o conducere pro-rusa decat intr-un singur oraș ucrainean, Herson, arata eșecul Rusiei de a face progrese in ceea ce privește obiectivele sale politice in Ucraina, potrivit Ministerului britanic al Apararii. In ultima sa informare, citata de BBC, Ministerul britanic…

- UPDATE 1 Consiliul pentru politici externe si de aparare si ministrul de Externe Serghei Lavrov vor discuta sambata despre „provocarile si trendurile de politica externa” ale Rusiei. „Ca de obicei, intalnirea va reuni membri ai mediului universitar si experti, diplomati, ofiteri militari, afaceristi…

- Rusia a desfasurat in Insula Serpilor sisteme de aparare antiaeriana de tipul „Tor-M2” si „Pantiri”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Vadim Skibitki, citat de agentia de presa Unian. „Evaluarea noastra fara echivoc…

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…