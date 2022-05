Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul pentru politici externe si de aparare si ministrul de Externe Serghei Lavrov vor discuta sambata despre „provocarile si trendurile de politica externa” ale Rusiei. „Ca de obicei, intalnirea va reuni membri ai mediului universitar si experti, diplomati, ofiteri militari, afaceristi si jurnalisti”,…

- Rusia a desfasurat in Insula Serpilor sisteme de aparare antiaeriana de tipul „Tor-M2” si „Pantiri”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Vadim Skibitki, citat de agentia de presa Unian. „Evaluarea noastra fara echivoc…

- UPDATE 3 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput, centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE. „Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…

- UPDATE 5 Serviciile secrete ucrainene afirma ca au detectat planuri ale Kremlinului privind comiterea unor atentate teroriste impotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei pentru a da vina apoi pe ucraineni si a mobiliza opinia publica impotriva Ucrainei, relateaza marti EFE. „Scopul este de a provoca…

- Rusia avertizeaza NATO: Dotarea Ucrainei cu sisteme de aparare antiaeriana nu va aduce PACEA Rusia avertizeaza NATO: Dotarea Ucrainei cu sisteme de aparare antiaeriana nu va aduce PACEA Ministerul de Externe al Rusiei a comunicat joi ca furnizarea de sisteme de aparare antiaeriana pentru Ucraina, asa…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov urmeaza sa se intalneasca joi, in Antalya, cu ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, conform BBC . Intalnirea a fost stabilita in timp ce Rusia continua invadarea Ucrainei, fiind a douasprezecea zi a razboiului declanșat de Vladimir Putin. Capitala Kiev…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…