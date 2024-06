Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat Kievul, capitala Ucrainei, cu rachete Kh-101/Kh-555/Kh-55, rachete balistice și drone, insa forțele de aparare aeriana au interceptat toate țintele, relateaza ukrinform.net. „Inamicul a lansat un alt atac cu rachete asupra capitalei! Atacul a fost combinat, cu diferite tipuri de arme…

- Rusia a tras peste 100 de rachete si drone asupra infrastructurii esentiale si centralelor electrice din Ucraina noaptea trecuta, a anuntat armata aerului ucraineana. ”Inamicul a lansat 53 de rachete de diverse tipuri si 47 de drone de atac”, au declarat fortele aeriene ucrainene. Acestea au adaugat…

- Comandantul Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Mikola Olesciuk, a raportat ca, in noaptea de vineri spre sambata, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit lui Olesciuk, ocupantii rusi au folosit 100 de rachete și drone, peste 80 dintre acestea fiind doborate de apararea antiaeriana…

- Rușii au atacat Kievul cu drone Shahed și rachete de croaziera, vineri dimineața, și au provocat un incendiu intr-o cladire, a declarat seful administratiei militare din capitala ucraineana.

- Un atac ucrainean cu drona a facut doi morti in regiunea rusa de frontiera Belgorod, in vestul tarii, a informat guvernatorul local sambata dimineata, noteaza AFP. „Satul Poroz, din cartierul urban Graivoron, a fost atacat de fortele armate ucrainene cu drone. In urma proiectarii a doua dispozitive…

- Un atac cu drone a vizat marți fabrici din Tatarstan, la peste 1.100 km de granița cu Ucraina, ranind mai multe persoane, au anunțat autoritațile regionale, citate de AFP. In zona economica respectiva este o unitate industriala in care Rusia vrea sa fabrice, cu ajutorul Iranului, mii de drone de tip…

- Mai multe explozii au fost auzite in regiunile Ivano-Frankivsk si Hmelnitki din Ucraina, precum si in orasul Dnipro, vineri dimineata, in timp ce rachete de croaziera rusesti au fost observat in spatiul aerian ucrainean, a relatat publicatia Suspilne, citata de Reuters, relateaza News.ro. Alerta…