Ucrainenii susțin ca se dau lupte grele in jurul orașului Ceasiv Iar aflat pe prima linie a frontului. Localitatea din estul Ucrainei este atacata din luna februarie, dar in ultima perioada atacurile rusești s-au intensificat, mai spun ucrainenii. Ceasiv Iar se afla la vest de Bakhmut și a ajuns in atenția rușilor in luna februarie, […]