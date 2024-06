Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat Kievul, capitala Ucrainei, cu rachete Kh-101/Kh-555/Kh-55, rachete balistice și drone, insa forțele de aparare aeriana au interceptat toate țintele, relateaza ukrinform.net. „Inamicul a lansat un alt atac cu rachete asupra capitalei! Atacul a fost combinat, cu diferite tipuri de arme…

- O rafinarie din sudul Rusiei a fost inchisa in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui atac cu drona ucraineana in regiunea Rostov-pe-Don, in apropiere de granita, a anuntat guvernatorul Vasily Golubev, potrivit ukrinform.net. „In urma unui atac cu drona, a izbucnit un incendiu la rafinaria din Novosahtinsk.…

- 75 de prizonieri de razboi au fost eliberați și s-au intors acasa, in Ucraina, imagini emoționante cu ei ingenunchind și sarutand pamantul fiind facute publice de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), transmite digi24.ro .

- Ucraina a declarat luni ca a zadarnicit o operatiune rusa prin care urmau sa fie declansate atacuri in serie cu bomba la supermarketuri si in apropierea unei cafenele din capitala Kiev, precum si la o intreprindere militara din orasul Liov, situat in vestul tarii, relateaza Reuters, citata de News.ro.Doi…

- Ministerul rus de externe a cerut duminica seara Ucrainei sa il aresteze pe șeful serviciului de securitate de la Kiev și sa il extradeze la Moscova, relateaza Business Insider. Ministerul condus de Serghei Lavrov a remis un comunicat de presa in care il invinovațește pe Vasil Maliuk, directorul Serviciului…

- Ucraina va desfașura mai multe operațiuni in Rusia și va schimba tactica pentru a ramane „cu un pas inainte” fața de Rusia, a declarat Vasyl Maliuk, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), pe 25 martie. SBU și serviciile de informații militare ale Ucrainei s-au angajat intr-o campanie…

- Explicația Washingtonului privind sangerosul atac sala asupra salii de concerte de langa Moscova nu ar trebui crezuta, avand in vedere ca autoritațile americane nu au stabilit nici pana acum cine l-a asasinat pe președintele John F. Kennedy in 1963, afirma purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de…