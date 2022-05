Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Ucraina va lupta pentru Insula Șerpilor din Marea Neagra „cat timp va fi nevoie”, a anunțat un inalt oficial ucrainean, potrivit Sky News. Declarația aparține șefului serviciilor de informații militare ucrainene, Kyrylo Budanov. „Nu am mai avut niciodata o asemenea situație: Oricine controleaza…

- O nava de sprijin rusa, „Vsevolod Bobrov”, era remorcata la Sevastopol din zona Insulei Șerpilor dupa ce a luat foc, potrivit lui Serhii Bratchuk, purtator de cuvant al Administrației militare regionale Odesa, anunța CNN. Zona Insulei Șerpilor eeste teatrul unor confruntari intense intre forțele ruse…

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- UPDATE 4 Presedintele SUA, Joseph Biden, a anuntat joi, in contextul vizitei la Washington a premierului ucrainean Denis Smihal, suplimentarea cu 800 de milioane de dolari a asistentei in materie de securitate pentru Ucraina. „Anunt astazi acordarea a inca 800 de milioane de dolari pentru a suplimenta…

- UPDATE 6 Administratia Volodimir Zelenski nu va accepta pierderi teritoriale in negocierile cu Rusia, a afirmat, luni seara, Serhii Marcenko, ministrul ucrainean de Finante, citat de postul de televiziune CNN. „Noi nu vom accepta nicio pierdere pentru tara noastra. Vom lupta impotriva oricarui scenariu…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 2 O a doua runda de negocieri intre Moscova si Kiev in vederea incheierii unui armistitiu este asteptata sa aiba loc joi, la opt zile de la declansarea invaziei ruse…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…