- Un fost comandant al forțelor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei il acuza pe ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, de „neglijența criminala” din cauza modului in care a gestionat razboiul din Ucraina, relateaza Reuters.

- UPDATE 2 Ucraina va lupta pentru Insula Șerpilor din Marea Neagra „cat timp va fi nevoie”, a anunțat un inalt oficial ucrainean, potrivit Sky News. Declarația aparține șefului serviciilor de informații militare ucrainene, Kyrylo Budanov. „Nu am mai avut niciodata o asemenea situație: Oricine controleaza…

- UPDATE 1 Armata rusa se retrage din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, asupra caruia si-a intensificat bombardamentele in ultimele zile, relateaza vineri cotidianul american The New York Times, preluat de EFE. Ziarul, care citeaza surse oficiale ucrainene si ale aliatilor occidentali, da asigurari…

- UPDATE 6 Germania a aprobat livrarea de tancuri de lupta catre Ucraina, anunța Ministerul Apararii. Este vorba despre tancuri fabricate in timpul Razboiului Rece. Germania a aprobat livrarea a 56 de tancuri de lupta catre Ucraina, a declarat vineri pentru CNN un purtator de cuvant al Ministerului german…

- UPDATE 5 Batalii uriașe se dau in apropiere de Kiev, a anunțat vineri primarul orașului Vitali Klitschko. Lupte uriașe au izbucnit la nord și est de Kiev, a declarat primarul capitalei ucrainene Vitali Klitschko. Intr-un avertisment adresat locuitorilor, Klitschko a declarat ca in Kiev „riscul de a…

- UPDATE 2 Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre, anunța vineri un consilier al primarului orașului asediat, potrivit Sky News. Orașul asediat Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre și este „foarte periculos” pentru oricine incearca sa plece, a declarat un consilier…

- UPDATE 7 Noi detalii ale presupusei otraviri a miliardarului rus Roma Abramovic sunt scoase la iveala. Conform unui unui oficial american, citat de Reuters, serviciile de informații sugereaza ca Abramovici și negociatorii de pace ucraineni s-au imbolnavit din cauza unui factor de mediu și nu a otravirii.…