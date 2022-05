Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Armata rusa se retrage din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, asupra caruia si-a intensificat bombardamentele in ultimele zile, relateaza vineri cotidianul american The New York Times, preluat de EFE. Ziarul, care citeaza surse oficiale ucrainene si ale aliatilor occidentali, da asigurari…

- O nava de sprijin rusa, „Vsevolod Bobrov”, era remorcata la Sevastopol din zona Insulei Șerpilor dupa ce a luat foc, potrivit lui Serhii Bratchuk, purtator de cuvant al Administrației militare regionale Odesa, anunța CNN. Zona Insulei Șerpilor eeste teatrul unor confruntari intense intre forțele ruse…

- UPDATE 2 O localitate din regiunea rusa Breansk, situata in apropierea frontierei cu Ucraina, a fost atacata de armata ucraineana, afirma oficiali locali citati de postul de televiziune Sky News. „Astazi, satul Klimovo a fost vizat de atacuri lansate de fortele armate ucrainene. Doua cladiri rezidentiale…

- UPDATE 2 Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre, anunța vineri un consilier al primarului orașului asediat, potrivit Sky News. Orașul asediat Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre și este „foarte periculos” pentru oricine incearca sa plece, a declarat un consilier…

- UPDATE 8 Un depozit de petrol din regiunea Rivne, nord-vestul Ucrainei, a fost lovit de rachete, potrivit guvernatorului acesteia. Intr-o inregistrare video online, guvernatorul Vitaliy Koval a declarat ca serviciile de urgența se afla la fața locului, dar nu a oferit mai multe detalii. Orașul Rivne,…

- UPDATE 7 Noi detalii ale presupusei otraviri a miliardarului rus Roma Abramovic sunt scoase la iveala. Conform unui unui oficial american, citat de Reuters, serviciile de informații sugereaza ca Abramovici și negociatorii de pace ucraineni s-au imbolnavit din cauza unui factor de mediu și nu a otravirii.…

- UPDATE 5 Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anuntat luni ca este in pregatire un decret prezidential vizand restrictionarea accesului pe teritoriul Rusiei pentru cetatenii unor state responsabile de actiuni ”inamicale”, in plin val de sanctiuni contra Moscovei in urma ofensivei sale in Ucraina,…

- UPDATE 6 Ministerul Apararii din Ucraina acuza ca forțele ruse au atacat coridorul umanitar de langa Mariupol. UPDATE 5 Mai mulți civili care ii susțin pe ruși au fost batuți in teritoriile controlate de ucraineni, a anunțat un reprezentant ONU citat de Sky News. Informații privind violențele menționate…