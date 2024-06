Stiri pe aceeasi tema

- Belarus a anuntat luni ca armata sa participa la cea de-a doua etapa a exercitiilor militare ruse cu arme nucleare tactice ordonate de presedintele rus Vladimir Putin. Prima etapa a exercitiilor a avut loc luna trecuta in sudul Rusiei, analistii pe probleme de securitate afirmand ca acestea reprezinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca Rusia nu are nevoie sa foloseasca armele nucleare pentru a castiga conflictul din Ucraina, si ca nu vede existenta unor conditii pentru folosirea armelor nucleare, asa cum sunt ele prevazute in doctrina militara a Rusia, desi nu exclude revizuirea…

- Exercitiile nucleare desfasurate de Rusia sunt incercari ale Kremlinului de a influenta procesul de luare a deciziilor in Occident si au legatura in special cu discutiile referitoare la permisiunea de a folosi armele occidentale pentru a lovi obiective militare din Rusia, arata Institutul pentru Studiul…

- Armata rusa a anuntat marti ca a inceput in apropiere de Ucraina exercitii militare privind utilizarea armelor nucleare tactice, exercitii ordonate la inceputul lunii mai de presedintele Vladimir Putin, dand asigurari ca este vorba despre un raspuns la "amenintarile" occidentale.

- Armata Rusiei a anuntat marti ca a inceput in apropiere de Ucraina exercitii militare privind utilizarea armelor nucleare tactice, exercitii ordonate la inceputul lunii mai de presedintele Vladimir Putin, dand asigurari ca este vorba despre un raspuns la "amenintarile" occidentale, relateaza AFP si…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a facut declarații vineri referitoare la exercițiile nucleare planificate de Rusia, subliniind ca scopul acestora este sa pregateasca un raspuns la orice fel de atacuri asupra teritoriului rus. Medvedev a precizat ca aceste atacuri…

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat „sa strapunga liniile de aparare” ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector, relateaza AFP. „In ultimele 24 de ore, inamicul a efectuat lovituri aeriene in sectorul…

- Rusa va lansa de luni campania obisnuita de recrutare militara de primavara, care vizeaza zeci de mii de tineri cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani, a anuntat vineri Statul Major rus, citat de AFP. Armata da asigurari ca acesti noi recruti nu vor fi trimisi in Ucraina, dar campania, organizata…