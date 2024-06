Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a salutat miercuri anuntul Washingtonului privind participarea vicepresedintei americane Kamala Harris la summitul pentru pace in Ucraina, ce ar urma sa aiba loc la mijlocul lui iunie in Elvetia, informeaza AFP.

- Kremlinul a declarat marti ca este de inteles ca unele tari refuza sa participe la summitul pentru pace in Ucraina, gazduit la sfarsitul saptamanii viitoare de Elvetia, deoarece reuniunea nu are obiective clare si este absurd sa se desfasoare fara Rusia, relateaza Reuters si TASS, potrivit news.ro

- Președintele american Joe Biden nu va participa la „Summitul pentru Pace” in Ucraina, care va fi gazduit de Elvetia la jumatatea acestei luni. Casa Alba a anunțat ca la acest summit va participa vicepreședintele Kamala Harris.

- Pana in prezent 107 tari si organizatii de pe toate continentele au confirmat participarea la „Summitul de Pace” pentru pacea din Ucraina care va fi gazduit de Elvetia la jumatatea lunii. Aceasta conferinta urmarește obtinerea unui sprijin international cat mai amplu pentru formula sa de pace in razboiul…

- SUA vor participa la summitul de pace privind Ucraina, care va avea loc in Elveția in luna iunie. Acest lucru l-a confirmat pentru Reuters un oficial american. In același timp, el a refuzat sa indice numele oficialului care va veni la summit. Anterior, secretarul de stat Anthony Blinken a declarat ca…

- Liderul rus Vladimir Putin a comentat decizia organizatorilor conferinței privind Ucraina din Elveția de a nu invita Rusia. Ei nu ne invita. Mai mult, ei spun ca nu ne vad acolo..... Ei bine, daca nu ne vad, așa sa fie", a declarat Putin la o conferința de presa dupa vizita sa in China. {{745039}}Anterior,…

- Reprezentanții armatei ucrainene susțin ca au respins un nou atac aerian al rușilor. Acesta a avut loc in noaptea de marți spre miercuri. In ultima perioada, atacurile rușilor s-au intensificat fiind vizata și capitala Kiev. Șeful forțelor aeriene ucrainene, Mykola Oleshchuk, a declarat ca rușii au…

- Președinții Turciei și Ucrainei se vor intalni astazi, la Istanbul. Tayyip Erdogan și Volodimir Zelenski vor discuta despre razboiul din Ucraina. Liderul ucrainean va sosi in Turcia vineri dupa-amiaza. O sursa a sugerat ca liderul de la Ankara se va concentra pe accentuarea relațiilor bune dintre cele…