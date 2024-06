Un bebeluș și un adolescent au fost raniți in timpul unui atac aerian asupra orașului ucrainean Dnipro. In total sunt șapte victime. Resturile rachetelor rusești au cazut peste casele localnicilor. Șapte civili au fost raniți in urma unui atac cu rachete și drone asupra orașului Dnipro. Printre raniți sunt un bebeluș de o luna și […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 781. Un bebelus si un adolescent, intre victimele ultimului atac cu rachete asupra orasului Dnipro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .