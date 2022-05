Belarus iși va desfașura forțele speciale la frontiera cu Ucraina, deoarece „Statele Unite și aliații lor continua sa iși sporeasca prezența militara la granițele statului”, anunța șeful Statului Major General al Forțelor Armate, Viktor Gulevich, potrivit CNN. „Pentru a asigura securitatea Republicii Belarus in direcția sudica, forțele unitaților forțelor pentru operațiuni speciale sunt desfașurate in […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 77. Belarus iși muta forțele speciale la granița cu Ucraina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .