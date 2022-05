Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a…

- UPDATE In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE. Fortele ruse realizeaza…

- Seful Agentiei Nationale de Informatii a SUA, Evril Haynes, a spus ca presedintele rus Vladimir Putin inca incearca sa creeze o „punte de pamant” intre teritoriile ocupate temporar din Donbass si Transnistria nerecunoscuta.

- Razboi in Ucraina, ziua 77. Belarus iși va desfașura forțele speciale la frontiera cu Ucraina, deoarece „Statele Unite și aliații lor continua sa iși sporeasca prezența militara la granițele statului", anunța șeful Statului Major General al Forțelor Armat

- Belarus iși va desfașura forțele speciale la frontiera cu Ucraina, deoarece „Statele Unite și aliații lor continua sa iși sporeasca prezența militara la granițele statului”, anunța șeful Statului Major General al Forțelor Armate, Viktor Gulevich, potrivit CNN. „Pentru a asigura securitatea Republicii…

- Noi negocieri intre Rusia și Ucraina ar putea avea loc saptamana viitoare, potrivit lui Mykhailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Va fi programata o intalnire, cea de-a patra runda de negocieri. Ar putea fi maine, poimaine”, a declarat Podoliak pentru Belta, agenția…

- UPDATE 4 Rusia a decis sa opreasca exporturile catre UE de cereale și zahar pana in 31 august. UPDATE 3 Ministerul rus al Energiei a anuntat joi ca specialistii din Belarus au restabilit alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare dezafectate de la Cernobil, transmite Reuters. Furnizarea energiei…