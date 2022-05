Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a verificat 200 de atacuri asupra unor unitați sanitare din Ucraina de la inceputul razboiului, a declarat marți directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit CNN. Vorbind de la Kiev, dupa ce a petrecut doua zile in Ucraina, Tedros s-a declarat…

- UPDATE 1 Miniștrii Energiei din țarile UE poarta luni discuții de urgența, in contextul in care blocul comunitar incearca sa gaseasca un raspuns unitar la cererea Moscovei, care a cerut cumparatorilor sa plateasca gazul in ruble, in caz contrar riscand sa le fie intrerupta furnizarea, scrie Reuters.…

- UPDATE 1 Armata rusa a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa se predea, transmite agenția DPA. Intr-o declaratie, generalul-maior Mihail Mizintev afirma ca, luand in considerare situatia catastrofala de la otelaria Azovstal, luptatorilor ucraineni si „mercenarilor straini” aflati…

- UPDATE 3 Rusia a transmis Statelor Unite o nota diplomatica in care sustine ca vor exista „consecinte imprevizibile” daca Washingtonul continua sa transfere arme Ucrainei, avertisment dezvaluit dupa ce presedintele american Joe Biden a aprobat un nou ajutor militar prin care extinde tipurile de arme…

- UPDATE 1 La o zi dupa ce afirmase ca Vladimir Putin „nu poate ramane la putere”, presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat duminica presei ca nu doreste o schimbare de regim in Rusia, transmite dpa. La iesirea de la slujba de la biserica din Washington unde mersese, inainte de a urca in masina,…

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…

- UPDATE 4 Un comandant militar rus a anuntat, vineri dupa-amiaza, ca Administratia Vladimir Putin analizeaza posibilitatea limitarii operatiunilor militare doar la regiunile separatiste Lugansk si Donetk, ceea ce ar insemna o reducere a amplorii ofensivei militare. Serghei Rudskoi, seful Directiei operationale…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 12 Uniunea Europeana va facilita transferul de echipamente militare spre Ucraina, a anuntat, sambata…