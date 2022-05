Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a promulgat luni seara o lege care va facilita transferul de catre armata americana a echipamentelor militare in Ucraina, in contextul invaziei militare ruse, informeaza publicatia The Hill.

Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a promulgat luni seara o lege care va facilita transferul de catre armata americana a echipamentelor militare in Ucraina, in contextul invaziei militare ruse, informeaza publicatia The Hill.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a denuntat, miercuri seara, "atrocitatile" si "crimele de razboi" comise de trupele ruse in Ucraina si a avertizat ca va intensifica presiunile asupra Administratiei presedintelui Vladimir Putin, in contextul in care Washingtonul a aplicat noi sanctiuni,…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…