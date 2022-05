Calendar-Ortodox: 9 mai - pomenirea sfantului slavitului prooroc Isaia

In aceasta luna, in ziua a noua, pomenirea sfantului slavitului prooroc Isaia.Sfantul prooroc Isaia, marele glasuitor, a trait in Ierusalim, pe vremea regelui Manase, fiul lui Iezechia, de catre care a si fost taiat cu ferastraul, si cu sfarsit mucenicesc si a… [citeste mai departe]