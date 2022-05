UPDATE 4 Rusia afirma ca a distrus arme furnizate de SUA intr-o gara din orașul Soledar, Ucraina. In plus, apararea aeriana rusa ar fi doborat un avion de razboi ucrainean Su-25. Ministerul rus al Apararii a declarat, duminica, ca rachetele sale de inalta precizie au distrus arme și echipamente militare furnizate forțelor ucrainene de Statele […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 74. Morți și raniți dupa bombardarea unei școli UPDATE 4 Rusia sustine ca a distrus arme expediate de SUA a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .