- UPDATE 4 Rusia afirma ca a distrus arme furnizate de SUA intr-o gara din orașul Soledar, Ucraina. In plus, apararea aeriana rusa ar fi doborat un avion de razboi ucrainean Su-25. Ministerul rus al Apararii a declarat, duminica, ca rachetele sale de inalta precizie au distrus arme și echipamente militare…

- UPDATE 1 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica „nu a observat nicio schimbare” in strategia nucleara a Moscovei, insa a avertizat ca trebuie sa ne pregatim pentru „si mai multe distrugeri masive” comise de Rusia in razboiul din Ucraina si a pledat pentru…

- Doi oameni au fost ucisi in urma bombardarii de catre rusi a unei scoli din satul ucrainean Bilogorivka, dar exista temerea ca circa 60 de persoane prinse sub daramaturi si-ar fi pierdut la randul lor viata, a declarat duminica guvernatorul regiunii Lugansk (est), Serhii Gaidai, transmite Reuters. Gaidai…

- Miniștrii de externe ai UE vor discuta luni la Luxemburg un al șaselea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar oprirea achizițiilor de petrol și gaze pentru a opri finanțarea efortului de razboi rusesc ii dezbina pe cei 27. „Tocmai am impus sancțiuni grele Rusiei și ne pregatim pentru un al șaselea…

- UPDATE 3 Ucraina le cere civililor din regiunea estica Luhansk sa fuga de bombardamentele rusești, dupa ce oficialii au declarat ca peste 50 de civili care incercau sa se evacueze pe calea ferata dintr-o regiune invecinata au fost uciși intr-un atac cu rachete. Sirenele de raid aerian au rasunat in…

- UPDATE 3 Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica”. „Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca agresiunea cibernetica…

- UPDATE 6 Armata rusa a pierdut intre 7.000 si 15.000 de militari in prima luna de la inceperea invaziei in Ucraina, conform primelor estimari anuntate informal de un oficial din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, informeaza agentia Associated Press. Un oficial din cadrul NATO a anuntat, sub protectia anonimatului,…

- UPDATE 3 Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat ca americanii vor sa controleze intreaga lume. Ar vrea sa arate ca „un salon american”, a spus politicianul rus. Ministrul de Externe considera ca americanii vor sa transforme lumea, astfel incat ei sa poata lua toate deciziile importante.…