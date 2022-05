Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un nou discurs adresat ucrainenilor, in noaptea de vineri spre sambata, ca evacuarile civililor continua la Azovstal și se poarta negocieri inclusiv pentru evacuarea luptatorilor. In același timp, Serhii Haidai, șeful administrației militare regionale din Luhansk,…

- La combinatul siderurgic Azovstal se desfașoara lupte grele și sangeroase, a declarat un comandant ucrainean, deși Rusia a declarat ca joi va deschide coridoare de evacuare din uzina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca 344 de persoane au fost evacuate miercuri din Mariupol și zonele…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat, duminica, ca 100 de persoane au fost evacuate din uzina Azovstal. Salvatorii au scos de sub daramaturi copii și batrani care se ascundeau in subsolurile fabricii. Regimentul Azov a publicat o filmare cu operațiunea de salvare, potrivit ziarului Pravda.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, noteaza ca Ucraina este pregatita pentru negocieri urgente pentru evacuarea oamenilor din Azovstal și pentru punerea imediata in aplicare a acordurilor incheiate. Declarația a fost facut in cadrul unui briefing comun cu secretarul general al Națiunilor Unite,…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- „Autorii acestor crime odioase nu trebuie sa ramana nepedepsiti. UE a infiintat o echipa de ancheta comuna cu Ucraina, pentru a aduna dovezi si a ancheta asupra crimelor de razboi si crimelor impotriva umanitatii", a declarat Ursula von der Leyen dupa o discutie cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.„UE…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sambata un apel Moscovei, afirmand ca este "timpul" sa discutam despre "pace si securitate", deoarece in caz contrar consecintele pentru Rusia vor fi resimtite mai multe generatii.

- RAZBOI in Ucraina: A cincea zi de lupte cu trupele ruse. NEGOCIERI intre cele doua tabere, langa granița RAZBOI in Ucraina: A cincea zi de lupte cu trupele ruse. NEGOCIERI intre cele doua tabere, langa granița Luni, a cincea zi a invaziei ruse in Ucraina, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a…