UPDATE 4 Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina și nu pot parasi țara din cauza problemelor de infrastructura și a porturilor blocate de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a declarat un oficial al agenției ONU pentru alimente, citat de Sky News. Aceste blocaje sunt considerate un factor care sta la […] RAZBOI IN UCRAINA, ziua 72. Biden și Scholz anunța ca vor continua actiunile de sanctionare a Rusiei UPDATE 4 ONU: 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina