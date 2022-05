Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana pentru Siguranța Aviației a avertizat joi ca cu privire la riscurile cu care s-ar putea confrunta companiile aeriene din cauza razboiului din Ucraina. EASA spune ca printre acestea se numara posibile atacuri cibernetice și chiar lovirea accidentala a unor avioane civile, scrie Reuters.

- UPDATE 3 Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lui iunie, cand spera sa fi primit mai multe arme de la aliatii sai, a declarat joi Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.…

- UPDATE 2 Armata ucraineana a anuntat ca luptele continua la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol (sud-estul Ucrainei), unde Rusia „incearca sa-i anihileze” pe ultimii aparatori din otelarie, chiar daca a anuntat o incetare a focului unilaterala incepand de joi dimineata, relateaza AFP. „Ocupantii…

- UPDATE 1 Rusia pretinde ca a ucis peste noapte 600 de combatanți ucraineni in atacuri de artilerie. Rusia spune ca artileria sa a lovit mai multe bastioane ucrainene. „Forțele armate ale Federației Ruse continua operațiunea militara speciala in Ucraina”, a precizat Ministerul Apararii, conform Reuters.…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenskyi, a anunțat ca „nu va fi de acord cu un conflict inghețat” cu Rusia. Declarația a fost facuta in timpul unui discurs video la Summitul Consiliului CEO al Wall Street Journal, potrivit BBC. Conflictele inghețate sunt zone de instabilitate continua, pe care Rusia…

- UPDATE 6 Uniunea Europeana a indicat miercuri ca se indoieste de credibilitatea afirmatiilor guvernului rus care a afirmat ca a descoperit un program biologic militar in Ucraina, spunand ca Moscova are un istoric de raspandire a dezinformarii cu privire la armele biologice, relateaza Reuters. ”Credibilitatea…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 10 Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei,…