- UPDATE 4 Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (AESA) a avertizat joi ca liniile aeriene se confrunta cu pericole tot mai mari din cauza razboiului din Ucraina; printre altele, aeronavele civile ar putea fi lovite accidental, transmite Reuters. Un alt risc pentru aviatia civila este legat…

- Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lui iunie, cand spera sa fi primit mai multe arme de la aliatii sai, a declarat joi Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski,

- UPDATE 5 Bilanțul morților in urma atacului cu rachete asupra garii din Kramatorsk, Ucraina, a crescut la 50 de persoane, a declarat Pavlo Kirilenko, șeful administrației militare din regiunea Donețk, citat de CNN. Intr-o actualizare pe Telegram, Kirilenko a declarat ca 50 de persoane au murit, dintre…

- UPDATE 5 Autoritațile din regiunea Lviv din vestul Ucrainei au raportat sambata trei explozii puternice in apropierea orașului, potrivit Reuters. Autoritațile au recomandat populației sa se adaposteasca. „Au avut loc trei explozii puternice langa Lviv din direcția Kryvchytsy, acum exista o avertizare…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- In contextul noilor negocieri dintre Rusia și Ucraina așteptate sa aiba loc astazi, ministrul rus de externe spune ca daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv.Razboiul de la granița cu Romania evolueaza de la ora la ora. Rușii susțin ca…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…