UPDATE 1 Rusia pretinde ca a ucis peste noapte 600 de combatanți ucraineni in atacuri de artilerie. Rusia spune ca artileria sa a lovit mai multe bastioane ucrainene. „Forțele armate ale Federației Ruse continua operațiunea militara speciala in Ucraina”, a precizat Ministerul Apararii, conform Reuters. „Peste 600 de naționaliști și 61 de unitați de arme […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 71. Zelenski se opune ca razboiul sa devina un „conflict inghețat” UPDATE 1 Rusia pretinde ca a ucis peste noapte 600 de combatanți ucraineni in atacuri de artilerie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .