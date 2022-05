Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca 156 de persoane au ajuns marți in Zaporizhzhia dupa ce au fost salvate de la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. In discursul sau de marți seara, acesta a spus: „avem in sfarșit rezultatul, primul rezultat al operațiunii noastre de evacuare a Azovstal din Mariupol, pe care o organizam […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 70. Aproape 160 de civili salvați de la combinatul siderurgic Azovstal au ajuns in Zaporijije a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .