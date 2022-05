Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa organizeze referendumuri pentru anexarea regiunilor separatiste ucrainene Donetk si Lugansk, a acuzat luni seara Michael Carpenter, ambasadorul Statelor Unite la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE).

- UPDATE 2 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca apar dovezi ca trupele rusești au ucis zeci de mii de civili in Mariupol, conform Sky News. El a declarat ca Ucraina a interceptat conversații rusești despre „modul in care ascund urmele crimelor lor”. Primarul din Mariupol a estimat ca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca este un „sponsor al terorismului” in discursul sau nocturn de sambata, denunțand atacul asupra portului Odesa, care a coincis cu Sambeta Sfinta, inainte de sarbatoarea Paștelui, celebrata pe 24 aprilie de mulți creștini din Ucraina. „Astazi…

- Administratia Vladimir Putin a insistat, miercuri seara, ca Ucraina trebuie sa asume un statut de neutralitate militara, sa recunoasca apartenenta Crimeei la Rusia si independenta regiunilor separatiste Donetk si Lugansk, pentru a facilita negocieri ample

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua in a 42-a zi. Bombardamentele din Ucraina continua in a 42-a zi de razboi. Volodimir Zelenski a marturisit ca peste 300 de civili ar fi fost uciși și torturați in Bucha. Iata care sunt cele mai noi informații despre razboi!

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- Mariupol, unde locuiau candva peste 450.000 de oameni, a fost „redus la cenușa”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce noi imagini arata ca forțele ruse s-au masat in jurul orașului portuar din sud. Oficialii ucraineni au respins luni un termen limita impus de Rusia pentru…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…