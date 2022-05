Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Comisia Europeana intentioneaza sa propuna oprirea importurilor de petrol din Rusia, in cadrul noului set de sanctiuni, dar mai multe state din cadrul Uniunii Europene se opun unei astfel de masuri. Ministrii Energiei din statele membre UE s-au reunit luni, la Bruxelles, in cadrul Consiliului…

- sursa foto: Vitalie Sitnic/ Unsplash Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra Moldovei, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, preluat de…

- UPDATE 1 Miniștrii Energiei din țarile UE poarta luni discuții de urgența, in contextul in care blocul comunitar incearca sa gaseasca un raspuns unitar la cererea Moscovei, care a cerut cumparatorilor sa plateasca gazul in ruble, in caz contrar riscand sa le fie intrerupta furnizarea, scrie Reuters.…

- UPDATE 7 Premierul polonez Mateusz Morawiecki face presiuni pentru o inasprire a sanctiunilor UE care vizeaza Rusia, apreciind ca masurile adoptate pana acum nu sunt nici pe departe suficiente, transmite sambata dpa. Morawiecki s-a intalnit sambata cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola,…

- UPDATE 3 Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece…

- Noile sancțiuni occidentale impotriva Moscovei vor fi ridicate daca Rusia iși va opri operațiunea speciala in Ucraina. Acest lucru a fost declarat joi intr-un interviu acordat TASS de subsecretarul de stat american pentru afaceri politice Victoria Nuland. "Sancțiunile se vor incheia daca Rusia " va…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 12 Uniunea Europeana va facilita transferul de echipamente militare spre Ucraina, a anuntat, sambata…

- Deși interzise, manifestații impotriva atacarii Ucrainei de catre trupele ruse au avut și continua sa aiba loc in circa 50 de localitați din Rusia, incepand cu Moscova și Sankt Petersburg. Joi seara, la cateva ore de la declanșarea ofensivei ruse in teritorii ucrainiene, relateaza corespondenți ai agențiilor…