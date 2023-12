Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse de artilerie care deservesc un sistem Giatsint-B a distrus pe direcția Kupiansk un sistem Crab de orgine poloneza. Au fost lovite trupele ucrainene concentrare in zona, a declarat Ministerul Apararii Rus

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a raportat ca trupele care deservesc obuzierului D-20 de langa Soledar a lovit o concentrație a forțelor de infanterie ale Ucrainei și depozitele de muniții ale acestora

- Armata rusa a lansat, la primele ore ale zilei de vineri, un atac masiv asupra Harkovului și a suburbiilor sale, cel puțin 10 drone lovind infrastructura civila a orașului. Pe front, fortele ucrainene au respins un nou asalt al trupelor ruse in apropiere de orasul Vuhledar, in regiunea estica Donetk,…

- Rușii continua atacurile in Ucraina. Au fost lansate aproape 20 de atacuri in jurul Avdiivka. Totodata, apararea aeriana ucraineana a doborat 14 drone și o racheta de croaziera lansate de noaptea trecuta. De cealalta parte, fortele ruse au anunțat ca au doborat trei rachete ucrainene care vizau Crimeea.…

- Razboi in Ucraina, ziua 598. Avdiivka, o localitate cunoscuta și sub numele de "Poarta catre Donețk", a devenit centrul unor lupte extrem de dure, dupa ce armata rusa a declanșat o ofensiva in aceasta zona.

- UPDATE 01:00 Rusia bombardeaza trei localitati din regiunea SumiTrupele ruse au intensificat loviturile de artilerie asupra regiunii Sumi. Trei localitati de granita au fost vizate de rusi. Oficialii regionali au inregistrat 34 de explozii in urma bombardamentelor.UPDATE 00:48 Zelenski: Peste 100 de…

- Un avion rusesc Su-35 a fost doborat joi, 28 septembrie, deasupra orașului Tokmak, in regiunea Zaporojie, intr-una dintre direcțiile in care armata ucraineana efectueaza contraofensiva.Un canal Telegram rusesc cu legaturi stranse cu forțele aeriene ruse a parut sa confirme incidentul vineri, cand a…

- Rusia a lansat un atac cu 38 de drone asupra Ucrainei, dar 26 dintre ele au fost interceptate și doborate. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți, pe malul ucrainean al Dunarii, in zona localitații Orlovka. Unele dintre aceste drone au cazut aproape de un bac cu romani care se indrepta…