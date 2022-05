Bombardamentele ucrainene au ucis și ranit proprii civili in Herson, a acuzat duminica Rusia, potrivit Reuters. Moscova și-a indreptat atenția spre sudul și estul Ucrainei dupa ce nu a reușit sa captureze capitala Kiev, intr-un asalt de noua saptamani care a distrus orașe, a ucis mii de civili și a forțat peste 5 milioane de […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 67. Rusia afirma ca Ucraina iși bombardeaza proprii civili in Herson a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .