- UPDATE 6 Procurorul general al Ucrainei spune ca sunt investigate peste 9.000 de cazuri de crime de razboi, anunța CNN. Procurorul general al Ucrainei a declarat ca biroul deschide noi cazuri de presupuse crime de razboi comise de forțele rusești. Astfel, s-a ajuns la un total de 9.158 de dosare penale…

- UPDATE 2 Trupele ruse in Ucraina incearca sa ajunga la linia de demarcatie a regiunii administrative Herson, in sudul tarii, pentru a crea conditiile care sa-i permita luarea cu asalt a oraselor Mikolaiv (Nikolaev) si Krivoi Rog (Kryvyi Rih), potrivit unui nou raport al inaltului comandament al armatei…

- UPDATE 4 Alianta Nord-Atlantica este pregatita sa ofere asistenta pe termen lung Ucrainei in conflictul militar cu Rusia, afirma secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, citat de BBC News. „Trebuie sa fim pregatiti pe termen lung. Exista in mod categoric posibilitatea ca acest razboi sa…

- Mai multe explozii s-au auzit miercuri dimineata in regiunea Belgorod din Rusia, aflata la aproximativ 40 de kilometri nord de granita cu Ucraina. Guvernatorul regiunii, Viacheslav Gladkov, a spus ca un depozit de munitie a explodat.

- UPDATE 2 Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca operațiunea militara a Moscovei in Ucraina iși va atinge, fara indoiala, obiectivele sale, anunța Sky News. Vorbind la o ceremonie de decernare a unor premii la cosmodromul Vostochny din Rusia, liderul de la Kremlin a fost citat de agențiile…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 8 Rusia a interzis Facebook, potrivit unui raport…

UPDATE 5 Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri…

UPDATE 3 Președintele Aleksandr Lukașenko a declarat vineri…