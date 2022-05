Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat sambata soldatilor rusi, recomandandu-le intr-un mesaj video ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”, evocand planurile comandamentului rus de a continua ofensiva si de a atrage mai multe forte pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe. In același timp, ministrul de Ex

- UPDATE 1 Publicația rusa „Pravda” publica, azi, acuzații fara precedent la adresa Romaniei și speculeaza ca țara noastra ar putea fi lovita de rachete. Articolul din „Pravda” listeaza țarile care furnizeaza arme Ucrainei și apoi incearca sa prezica unde ar putea Rusia sa loveasca in logistica și in…

- UPDATE 1 Doua elicoptere ucrainene au atacat, in aceasta dimineața, mai multe rezervoare cu combustibili din localitatea ruseasca Belgorod. Pompierii incearca sa stinga incendiul de proporții care a izbucnit dupa atac. Mai multe persoane ar fi fost ranite, conform Nexta. Știre inițiala Presedintele…

- UPDATE 5 Uniunea Europeana intentioneaza sa creeze un fond pentru reconstructia Ucrainei dupa eventuala incheiere a confruntarilor militare cu Rusia, afirma oficiali de la Bruxelles citati de Agentia France-Presse. Initiativa va fi supusa aprobarii la summitul Consiliului European programat joi si vineri…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 2 Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina. Intr-o postare…