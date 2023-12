Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 7:20 - Statele Unite ale Americii vin cu amenințari in fața țarilor care sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina. Acestea ar risca sa piarda sprijinul financiar american.​Țarile de Jos vor livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a ajuta țara in lupta impotriva forțelor Rusiei, a anunțat…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa semneze un ordin executiv care autorizeaza Statele Unite sa adopte asa-numite sanctiuni „secundare” impotriva institutiilor financiare din lumea intreaga care ar sprijini efortul de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, potrivit Casei Albe.

- Spitalele si unitatile sanitare din Ucraina se confrunta cu o ”crestere alarmanta” a infectiilor rezistente la antimicrobiene in contextul razboiului cu Rusia, potrivit unui raport american.Raspandirea rezistentei antimicrobiene – care apare atunci cand bacteriile, virusii, ciupercile si parazitii…

- Ucraina, Rusia și Statele Unite ale Americii au fost țarile despre care s-a crezut ca au sabotat Nord Stream, dar toate au negat implicarea. O investigație comuna a cotidianului The Washington Post și a publicației germane Der Spiegel il indica pe Roman Chervinsky, un barbat de 48 de ani care a servit…

- Un nivel inalt de suveranitate au doar Statele Unite ale Americii, China și Rusia. In același timp, razboiul din Ucraina este legat de ambițiile Statelor Unite care incearca sa se confrunte cu Rusia, acesta este un razboi pentru ordinea mondiala, iar Rusia lupta acum in Ucraina pentru capacitatea sa…

- Semne diacriticeMaia Sandu a anunțat un nou proiect de strategie a securitații naționale, in care, pentru prima data, in cei peste treizeci de ani de independența, se spune lucrurilor pe nume: ca Federația Rusa prezinta primul și principalul pericol pentru existența Republicii Moldova și ca trebuie…

- Kay Bailey Hutchison, fost ambasadoare americana timp de patru ani la NATO, a avertizat miercuri ca o ciocnire dintre Statele Unite ale Americii si Rusia devine mult mai probabila daca SUA abandoneaza Ucraina, iar Rusia trimite trupe mai departe spre vest, relateaza joi DPA."Daca (Rusia) intra intr-o…

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica Ucrainei ca Statele Unite nu o vor abandona in razboiul cu Rusia, dupa ce un ajutor financiar pentru Kiev a fost eliminat ca un compromis intre republicani si democrati pentru a se evita incetarea finantarii guvernului american, si a cerut elaborarea…