- Razboi in Ucraina, ziua 662. Sistemele rusesti de aparare aeriana au distrus 33 de drone lansate de Ucraina deasupra mai multor regiuni din Rusia, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 662. Forțele ucrainene au doborat 104 din cele 112 drone de tip kamikaze Shahed-136, lansate de Rusia in ultima saptamana, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau video de sambata seara.

- Sistemele de aparare aeriana ale districtul Naro-Fominsk din regiunea Moscovei au detectat și interceptat o drona ucraineana care zbura spre Moscova, conform datelor preliminare, nu au existat victime sau pagube

- Razboi in Ucraina, ziua 659. Forțele aeriene ucrainene au avertizat ca drone de atac rusești au fost lansate dinspre mare spre regiunea Odesa și dinspre regiunea Zaporizhzhia spre regiunea Dnipropetrovsk.

- Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac aerian de vineri dimineața. Un civil a fost ucis, iar alți patru au fost raniți, potrivit The Guardian. Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac…

- Razboi in Ucraina, ziua 647. Forțele ucrainene au doborat 10 din cele 11 drone de atac Shahed lansate de ruși azi-noapte și o racheta de croaziera X-59, au anunțat Forțele Aeriene ucrainene.

- Ucraina a anuntat sambata ca a doborat aproximativ doua treimi din cele 31 de drone de atac lansate peste noapte, majoritatea in zonele din prima linie a frontului, de Moscova, care a vizat si capitala Kiev in cursul diminetii, potrivit AFP.

- Fortele aeriene ucrainene au doborit vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat simbata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare, conform agentiei Reuters. Comandamentul ucrainean de sud a comunicat ca 20…