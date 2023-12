Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a avertizat, luni, ca Statele Unite au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului.

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…

- Casa Alba a confirmat informația de la Pentagon difuzata anterior in mass-media ca urmatorul pachet de ajutor militar pentru Ucraina va fi ultimul. Cel puțin pana cand Congresul SUA aproba un nou program de ajutor pe care republicanii l-au blocat inca de la inceputul toamnei, relateaza CNN.

- Casa Alba a avertizat luni ca Statele Unite(SUA) au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP, preluat de agerpres.ro. “Mai avem un singur…

- Casa Alba a avertizat, luni, ca Statele Unite au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Casa Alba: 'Ajutorul pentru Ucraina se va epuiza la sfarșitul acestei luni!'Un pachet de ajutor programat pentru Ucraina la sfarșitul acestei luni va fi ultimul, daca Congresul nu aproba un ajutor suplimentar, a avertizat luni Casa Alba.Deși pana acum ajutorul acordat Ucrainei a fost esențial pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Senatul american a blocat un proiect de lege de finantare suplimentara care includea ajutor financiar pentru Ucraina, Israel si Taiwan, precum si prevederi menite sa consolideze securitatea frontierelor, conform News.ro.Votul, care a avut loc in cea mai mare parte pe linie de partid, creste probabilitatea…