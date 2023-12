Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de incepere a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar putea fi amanata, in conditiile in care Ungaria se opune aderarii Ucrainei, iar cele doua tari sunt votate in bloc. Votul va avea loc la Summit-ul liderilor europeni de la Bruxelles. Alte subiecte pe ordinea de…

- Uniunea Europeana a eliberat o noua transa, de 1,5 miliarde de euro, din ajutorul financiar oferit Ucrainei pentru acoperirea nevoilor imediate de finantare ale acestei tari, a anuntat miercuri Comisia Europeana, potrivit agentiei DPA, preluata de Agerpres.

- Guvernul olandez a alocat o suma suplimentara de 2 miliarde de euro ca ajutor militar pentru Ucraina in 2024, ministrul apararii, Kajsa Ollongren, prezentand acest lucru ca fiind un semn al sprijinului de neclintit pentru razboiul Kievului impotriva Rusiei, scrie vineri Reuters, informeaza AGERPRES…

- Ucraina nu a mai importat gaze naturale direct din Rusia din 2015, cumparand in schimb gaze din Uniunea Europeana si intensificand eforturile de crestere a productiei interne. Naftogaz a spus joi ca cele cinci puturi vor creste productia totala cu aproximativ 500.000 de metri cubi pe zi. De la inceputul…

